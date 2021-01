Neues Tesla Model S: Was ist eigentlich mit dem Blinker?

Tesla präsentierte gestern ein neues Model S (und Model X) und passend dazu auch ein komplett neues „Lenkrad“. Das bewirbt Tesla mit „keine Hebel, kein Schalten“ und einige haben sich gefragt: Wie sieht es mit Basisfunktionen aus?

Wie setzt man also einen Blinker? Und wie wechselt man den Gang? Das macht das Auto von alleine, so Elon Musk. KI erkennt, was ihr plant und führt die Aktion dann von alleine aus. Alternativ kann man das auf dem Touchscreen machen.

Wird so nicht nach Deutschland kommen

Mal davon abgesehen, dass Tesla dieses Lenkrad sicher nicht in Deutschland anbieten darf, so ist das vielleicht ein bisschen zu extrem. Ja, die Zukunft mag autonom sein, aber ich habe beim Tesla Model 3 sogar einen Hebel für den Scheibenwischer vermisst, weil die Automatik nicht immer zuverlässig war.

Ein paar Regentropfen mehr oder weniger sind eine Sache, aber will ich mich echt darauf verlassen, dass mein Auto die Blinker selbst setzt und den Rückwärtsgang einlegt? Das mag laut Elon Musk „nervig“ sein und ist in einem Jahrzehnt vielleicht überflüssig, aber mit Sicherheit noch nicht 2021 (wenn das Model S kommt).

Ich würde sagen wir warten jetzt mal ab, was am Ende wirklich umgesetzt wird. Wie gesagt, so wie jetzt wird das Tesla sowieso nicht in Deutschland auf den Markt bringen können. Vermutlich wird es am Ende ein ganz normales Lenkrad geben. Doch die Marketingbilder zeigen, wie sich Tesla schon jetzt die Zukunft vorstellt.

No more stalks. Car guesses drive direction based on what obstacles it sees, context & nav map. You can override on touchscreen. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

PS: Wenn man auf der Webseite von Tesla sucht, dann findet man auch ein ganz normales Lenkrad. Ich gehe mal davon aus, dass diese Version zu uns kommt.

Es wird übrigens wsl eine non-crazy Version des Lenkrades im Model S/X geben. Das ist ein offizielles Foto von der Website (aber nicht sichtbar aktuell) pic.twitter.com/1c5K61YFDU — Fabian Pimminger (@i_am_fabs) January 29, 2021

