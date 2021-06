Tesla liefert neue Model S Plaid ab sofort aus

Tesla hat heute im Rahmen eines kleinen Presseevents verraten, dass das neue Model S Plaid ab sofort ausgeliefert wird. Die ersten 25 Kunden sollen es noch heute bekommen und die Presse konnte sich vor Ort einen Eindruck machen.

Das neue Tesla Model S Plaid soll das bisher schnellste Serienauto werden und auf dem Event war die Performance extrem wichtig. Allerdings wurde die Plus-Version mittlerweile eingestellt, ein Model S mit mehr Reichweite ist also vom Tisch.

Elon Musk hat auch erkannt, dass nicht nur die Performance der Motoren in den sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgt, sondern vor allem die Leistung der CPU und GPU. Man bekommt hier nämlich mal eben die Power einer PlayStation 5.

Auf dem Event hat sich Tesla also den Spaß erlaubt und Cyberpunk 2077 direkt in einem neuen Tesla Modle S gespielt. Ich bin mal gespannt, ob die Elektroautos von Tesla in Zukunft tatsächlich auch die Next-Gen-Konsolenspiele bekommen.

