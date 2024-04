Tesla möchte FSD-Technik an andere Autohersteller lizenzieren

Tesla befindet sich laut Elon Musk im Gespräch mit anderen Marken und möchte die FSD-Technik (Full Self Driving) sehr gerne lizenzieren. Mit einem Partner ist man schon intensiver im Gespräch und Gerüchte deuten immer wieder auf Ford hin.

Doch im Rahmen der Geschäftszahlen hat der Chef von Tesla auch betont, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man mehr als nur einen Partner für so einen Deal finden wird. Es wird aber eine ganze Weile dauern, bis wir die Früchte davon sehen.

Laut Elon Musk wird es „mindestens drei Jahre“ dauern, bis andere Marken diese Technik in ihre Serienfahrzeuge implementieren können. Was vermutlich auch daran liegt, dass das in etwa die Zeitspanne für die Entwicklung eines Autos ist.

Ich bin mal gespannt, ob und wie viele Marken da in ein paar Jahren auf die FSD-Technik von Tesla setzen werden. Das könnte eine lukrative Einnahmequelle für Tesla und Konkurrenz für Nvidia und Co. werden, die damit gutes Geld verdienen.

