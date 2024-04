Preis ist da: Tesla Model 3 Performance für 2024 ist endlich offiziell

Nach zahlreichen Leaks und Gerüchten hat Tesla endlich die neue Version des Model 3 Performance für 2024 vorgestellt. Das neue Tesla Model 3 Performance startet bei 56.990 Euro und kommt direkt mit zahlreichen Neuerungen daher.

Die 100 km/h erreicht man in 3,1 Sekunden, was in dieser Preisklasse vermutlich einmalig ist, bei 262 km/h ist Schluss, es gibt eine aggressivere Optik, wobei ich sie gar nicht so aggressiv und besser als beim normalen Model 3 finde, es gibt eigene Felgen, ein adaptives Fahrwerk und der Track-Modus V3 ist hier auch mit dabei.

Also keine große Überraschung und genau das, was wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, geliefert wird zwischen Mai und Juni. Neue Bremsen sind übrigens auch mit dabei, wie auch erstmals echte Sportsitze und beim Design im Innenraum gibt es Karbonfaser-Elemente. Auch diese Dinge waren bereits bekannt.

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Tesla Deutschland, dort hat man dem neuen Model 3 Performance erstmals eine ganz eigene Seite spendiert und dort könnt ihr auch direkt bestellen. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass ich das neue Tesla Model 3 (wenn auch als Long Range) gerade erst getestet habe.

