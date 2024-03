Tesla Model 3 Ludicrous: Im Mai wird es spannend

Wir haben in den letzten Tagen zahlreiche Leaks zum Tesla Model 3 Performance für 2024 gesehen, wobei das laut einer aktuellen Meldung anders heißen wird. Es steht aber kein Tesla Model 3 Plaid, sondern ein Tesla Model 3 Ludicrous im Raum.

Das ist eigentlich die Bezeichnung für einen Sportmodus bei Tesla, aber vermutlich sind die 618 PS für diese Klasse so „lächerlich“ viel, dass das passt. Doch wann ist mit der ganz neuen Performance-Version zu rechnen? Da hört man derzeit von Mai.

Angeblich hat gerade erst ein Team von Tesla-Mitarbeitern das Werk in China vor Ort für den letzten Feinschliff besucht, das neue Tesla Model 3 Ludicrous soll dann zeitgleich in den USA und China in die Produktion gehen. Bei der Neuauflage des Model 3 war das anders, da startete das Werk in China einige Wochen vor den USA.

Für uns in Deutschland ist die Version aus China relevant, da das Model 3 von dort importiert wird. Das neue Tesla Model 3 Ludicrous wurde jedoch schon in Europa gesichtet, es dürfte also zeitgleich starten. Tesla könnte die neue Version übrigens auch schon früher ankündigen, denn Mai soll tatsächlich schon der Marktstart sein.

