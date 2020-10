Tesla: Solardach wird zum „Killerprodukt“

Aktuell fokussiert sich Tesla beim Wachstum unter anderem auf das Model 3 und Model Y, doch man hat laut Elon Musk ein anderes „Killerprodukt“ für 2021 im Auge: Das Solardach. Tesla verkauft Solardächer und will den Bereich ausbauen.

Wie Electrek berichtet, sprach Elon Musk im Gespräch mit Investoren über den Plan, dass man sich eine Zukunft (in einem Jahrzehnt) vorstellt, in der jeder in der Nachbarschaft ein Solardach besitzt. Und Tesla möchte ganz vorne dabei sein.

Der Plan von Tesla soll kommendes Jahr klar werden, was bedeutet, dass man die ein oder andere Ankündigung für 2021 geplant hat. Tesla hat also nicht nur das Lineup an Elektroautos im Fokus und entwickelt Solardächer und Energiespeicher nebenbei, kommendes Jahr steht das komplette Ökosystem von Tesla im Fokus.

