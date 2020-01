Tesla äußert sich zur „unbeabsichtigten Beschleunigung”

In den letzten Tagen machte eine Meldung die Runde, dass es bei einigen Modellen von Tesla zu einer „unbeabsichtigten Beschleunigung” kommen kann. Eine Petition zu diesem Vorfall machte in den Medien die Runde und die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA will das nun untersuchen.

Mittlerweile hat sich Tesla zu Wort gemeldet und angegeben, dass die Petition komplett falsch sei. Doch nicht nur das, laut Tesla soll sie von einem Short Seller ins Leben gerufen worden sein, der vermutlich auf einen sinkenden Aktienkurs nach dieser Meldung gesetzt hat. Falschmeldungen dieser Art sind bei Short Sellern keine Seltenheit, das müsste man nun aber genau untersuchen.

Tesla gibt an, dass man gegenüber der NHTSA komplett transparent sein wird, die gemeldeten Vorfälle waren jedoch menschliches Versagen. Es lag nicht an der Technik von Tesla, das Gaspedal der Elektroautos funktioniert einwandfrei.

While accidents caused by a mistaken press of the accelerator pedal have been alleged for nearly every make/model of vehicle on the road, the accelerator pedals in Model S, X and 3 vehicles have two independent position sensors, and if there is any error, the system defaults to cut off motor torque. Likewise, applying the brake pedal simultaneously with the accelerator pedal will override the accelerator pedal input and cut off motor torque, and regardless of the torque, sustained braking will stop the car.