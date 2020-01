Tesla: Ausblick auf das nächste Elektroauto?

Tesla hat in den letzten Monaten und Jahren einige Elektroautos gezeigt, unter anderem das Model 3, das Model Y, einen neuen Roadster, den Cybertruck oder auch den Semi. Abgesehen vom Model 3 muss man nun dafür sorgen, dass die Autos auch gebaut werden, das dürfte 2020 der Fokus von Tesla sein.

Dabei hilft nun die Gigafactory in China, die bereits mit der Produktion vom Model 3 begonnen hat und bald das Model Y produzieren wird. Als diese eröffnet wurde, da gab Elon Musk auch bekannt, dass man ein Elektroauto in China designen und entwickeln möchte und nun hat man wohl wie einen Ausblick gezeigt.

Über WeChat teilte Tesla eine längere Infografik und dort wirbt man auch damit, dass herausragende Designtalente rekrutiert werden sollen. Tesla möchte ein Auto im chinesischen Stil entwerfen und irgendwann könnte dieser erste Entwurf in die Realität umgesetzt werden. Weitere Details fehlen noch.

Tesla: Neues Elektroauto erst 2021

Wir wissen also nicht, ob man dieses Konzeptbild einfach nur so entworfen hat oder es vielleicht wirklich schon die Basis für das nächste Elektroauto von Tesla ist. Es bietet uns aber wohl einen Ausblick auf das, was man sich als nächsten Schritt für die Flott vorstellt und zeigt, was 2021/2022 kommen könnte.

Die Designsprache geht jedenfalls stark in Richtung Model 3 und Model Y und es wäre auch denkbar, dass es vielleicht noch eine Skizze vom Model Y ist. Hier und da sieht man aber doch einige Unterschiede. Es ist aber noch eine abstrakte Zeichnung, daher warten wir mal ab, was Tesla für die Zukunft geplant hat.

2020 soll es zwar ein paar Überraschungen bei Tesla geben, jedoch keine große Ankündigung. Ein neues Elektroauto wäre dann also eher ein Thema für 2021.

Tesla Model 3: Test als Video

