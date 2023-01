Tesla: Update bringt endlich Schilderkennung für Tempolimit mit

Man kann den Autopilot in den Teslas kritisieren und loben, aber wo sich alle, selbst die harten Fans, einig sind: Die Schilderkennung ist Müll. Das liegt daran, dass Tesla nur Daten nutzt und die Schilder in der realen Welt hier nicht gescannt werden.

Für mich war das in den Tests immer ein gravierender Kritikpunkt, da in meinem Fall die Fehlerquote oft bei 50 Prozent lag. Was bringt mir ein guter Autopilot, wenn das Auto nicht weiß, wie schnell es fahren darf? Für mich war das nicht brauchbar.

Doch mit Software-Version 2023.2.0.5, die seit dieser Woche verteilt wird, werden die Schilder für das Tempolimit laut Tesla wieder (das gab es mal vor vielen Jahren) mit der Kamera gescannt. Tesla verspricht somit eine zuverlässigere Angabe.

Speed Assist now leverages your car’s cameras to detect speed limit signs. This improves the accuracy of speed limit data on local roads and highways in select countries. Detected speed limit signs will be displayed in the driving visualization.