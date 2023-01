Tesla peilt bis zu 2 Millionen Elektroautos für 2023 an

Tesla blickt auf 1,3 Millionen Elektroautos im letzten Jahr und da das vierte Quartal gut lief, konnte man den Gewinn steigern. Die Zeiten des Verlusts sind vorbei und jetzt geht es um die Gewinnsteigerung, was Tesla nach und nach gut gelingt.

Doch wie sieht es 2023 aus, welches Ziel verfolgt man da? Immerhin spielen der Umsatz und Gewinn zwar eine wichtige Rolle, aber die aktuellen Preise zeigen, dass Marktanteil wichtiger ist. Und genau so soll es in diesem Jahr auch weitergehen.

Tesla peilt bis zu 2 Millionen Elektroautos an

Im Gespräch mit Investoren wurde Elon Musk gefragt, ob man bei der üblichen Steigerung bleibt und mit 1,8 Millionen Elektroautos in diesem Jahr rechnet. Ja, und intern hat man sogar das Ziel, dass man näher an die 2 Millionen Einheiten rückt.

Der Cybertruck wird dabei aber noch keine große Rolle spielen, denn er soll in diesem Jahr wirklich kommen und die Produktion läuft im Sommer langsam an, aber Elon Musk hat betont, dass man keine zu hohen Erwartungen haben sollte.

Die richtige Massenproduktion ist eher für 2024 angepeilt.

Das klingt so, als ob sich Tesla also voll und ganz auf das Model 3 und Model Y für das starke Wachstum verlässt. Mutig, da die Konkurrenz aufholt, aber vermutlich hat man in diesem Jahr ein großes Upgrade geplant, dann wäre das realistisch.

