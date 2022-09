Tesla will Zahlen in Deutschland verdoppeln

Tesla hat sich in Grünheide niedergelassen und sieht Deutschland als wichtigen Markt in Europa an. Im Gespräch mit der Automobilwoche hat ein Manager von Tesla verraten, dass man die Zahl der Auslieferungen jedes Jahr verdoppeln will.

Das Ziel für 2022 lautet zunächst 80.000 Einheiten, was aber sportlich ist, denn im Spätsommer lag man noch bei unter 30.000 Einheiten. Das würde einen Push von über 50.000 Einheiten im Herbst/Winter bedeuten, was ein ambitioniertes Ziel ist.

Our goal is to double sales every year, so we would be at about 80,000 units in 2022.