Tesla-Werk in Deutschland mit Meilenstein

Im März wurden die ersten Einheiten des Tesla Model Y aus Deutschland an die Kunden ausgeliefert – Elon Musk war vor Ort und feierte das neue Werk. Doch im April war zu hören, dass die Produktion langsamer als erwartet bei Tesla anläuft.

Letzte Woche wurden erstmals 1.000 Einheiten in einer Woche produziert, ein sehr wichtiger Meilenstein für Tesla, den man öffentlich feierte. Allerdings wollte man das schon im Mai erreichen, Tesla mangelt es in Deutschland an Fachkräften.

1k Model Y built at Giga Berlin this week. Thanks Tesla team! pic.twitter.com/jCT1qkzvpS — Tesla (@Tesla) June 18, 2022

Stimmung im Tesla-Werk ist schlecht

Das liegt auch daran, dass die Stimmung vor Ort nicht die beste ist, so Birgit Dietze von IG Metall im Spiegel. Es fehlen Fachkräfte und daher wird das Gehalt bei neuen Stellen angehoben – was für Unzufriedenheit bei bestehenden Mitarbeitern sorgt.

Das „Zähneknirschen bei Tesla [wird] gerade etwas lauter“, denn Tesla will die Löhne wohl nicht anpassen und das sorgt für erste Kündigungen. Bei IG Metall glaubt man, dass Elon Musk bald keine andere Wahl hat, als die Löhne anzuheben.

Immerhin will man bis Ende 2022 ca. 30.000 Einheiten pro Woche in Deutschland bauen. Davon ist man noch weit entfernt. Aktuell wird nur das Model Y bei uns in Deutschland produziert, es gibt noch keine Pläne für andere Modelle, so Tesla.

