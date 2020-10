Teufel zeigt neuen Sport-Kopfhörer

Teufel hat heute den Airy Sports präsentiert, der sich an Sportler richtet (falls man es beim Namen noch nicht erahnen konnte). Im Gegensatz zum letzten Airy-Modell hat Teufel hier allerdings keine komplett kabellose Version präsentiert.

Optisch erinnert mich der Teufel Airy Sports ein bisschen an die Powerbeats von Apple, allerdings die Version mit Kabel als Verbindungsstück. An diesem Kabel gibt es dann auch noch die Tasten, mit denen man Lautstärke und Co. regeln kann.

Produktmerkmale: IPX7-Zertifizierung, Bluetooth mit apt-X und AAC, bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit, biegsame Bügel, Linear-HD-Treiber und es gibt eine App, bei der man den Sound anpassen kann. Teufel liefert noch im Oktober aus und will 116,96 Euro haben – den Teufel Airy Sports gibt es in 5 Farben (siehe unten).

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Produktseite von Teufel.

Teufel Airy Sports in Videos

Teufel Airy Sports in allen Farben

