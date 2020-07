Teufel Airy True Wireless ab sofort erhältlich

Teufel präsentierte eigentlich schon Ende 2019 einen kabellosen Kopfhörer auf der eigenen Webseite, doch es hat nun über ein halbes Jahr gedauert, bis man diesen auf den Markt bringen konnte. Der Teufel Airy True Wireless ist ab sofort direkt bei Teufel im hauseigenen Online Shop für knapp 150 Euro erhältlich.

Ich kann euch leider nicht sagen, wie sie klingen, aber es ist eines dieser AirPods-Modelle, von denen es so wenige auf dem Markt gibt. In diesem Fall hat Teufel aber In-Ear-Aufsätze draufgepackt, was für einen besseren Klang sorgen dürfte. Man bekommt das Modell in Schwarz, Weiß oder wahlweise auch in Blau.

