Teufel Cinebar One bekommt Neuauflage

Teufel hat der recht kompakten Soundbar „Cinebar One“ eine Neuauflage für 2021 spendiert, die ab sofort für 299,99 Euro in Schwarz und Weiß im Online Shop von Teufel erhältlich ist. In Kombination mit einem Subwoofer zahlt man 100 Euro mehr.

Es handelt sich um eine 2.0-Soundbar, man sollte hier also keinen großen Bass erwarten und wirklich darüber nachdenken die Soundbar mit einem Subwoofer zu kombinieren. Ich kenne das alte Modell und würde es nicht ohne Sub nutzen.

Laut Teufel handelt es sich hier um einen „Wolf im Schafspelz“ und man will den Bass optimiert haben, doch man bewirbt die Cinebar One mit Subwoofer und es gibt ja auch direkt das passende Paket. Kaufen könnt ihr die neue Soundbar schon jetzt, geliefert wird sie laut Teufel Online Shop allerdings erst in drei Wochen.

Teufel Cinebar One Highlights

ultrakompakte 2.0-Soundbar mit optionalem kabellosen 6,5-Zoll-Subwoofer (2.1)

vier High-Performance-Töner mit jeweils eigener Endstufe

verbesserte Dynamore® Ultra-Technologie mit Side-Firing-Speaker für virtuellen Surround Sound

neuer adaptiver Voice-Modus für beste Dialogverständlichkeit

Dolby Digital, Bluetooth 5.0 mit aptX® für kabelloses Musik-Streaming in CD-Qualität, HDMI mit CEC und ARC für Steuerung mit der TV-Fernbedienung

LED-Band hinter der Stoffbespannung visualisiert u.a. Lautstärke

Fernbedienung mit Direktwahltasten für die Soundmodi Normal, Voice und Night

Touch-Tasten an der Oberseite für die direkte Bedienung am Gerät

Wandanbringung möglich, Line-In, optischer Digitaleingang

vielseitig einsetzbar: als TV-Soundbar, als Bluetooth-Musikanlage und dank eingebautem USB-Soundinterface sogar als PC-Soundsystem

die CINEBAR ONE ist ab sofort auf www.teufel.de zum Preis von 299,99 Euro bestellbar und in Schwarz und Weiß erhältlich. Die CINEBAR ONE+ mit kraftvollem kabellosen Subwoofer kostet 399,99 Euro

