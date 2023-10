Teufel Motiv Home vorgestellt: Das ist der neue WLAN-Lautsprecher

Teufel baut die Motiv-Reihe aus und hat heute den zweiten Speaker vorgestellt, der eine ganze Ecke größer und teurer ist. Der Teufel Motiv Home ist der Lautsprecher für daheim, der auch portabel ist, während der Teufel Motiv Go in erster Linie für den Einsatz unterwegs gedacht ist, aber bequem daheim genutzt werden kann.

Für die Go-Version wollte Teufel damals 300 Euro haben, wobei der Preis derzeit um 70 Euro reduziert ist und man von „limitierten Stückzahlen“ spricht. Steht da ein Ausverkauf an? Ich weiß es nicht. Der Teufel Motiv Home kostet jedenfalls 549,99 Euro und kann ab sofort in Schwarz und Weiß direkt bei Teufel bestellt werden.

Es gibt diverse WLAN-Standards wie AirPlay und Connect-Dienste, wie Spotify, aber was man gestrichen hat, ist der Google Assistant. Es gibt zwar Chromecast, doch im Gegensatz zum Motive Go hat der Motive Home keinen Google Assistant. Dabei wäre das bei einem in erster Linie stationären Lautsprecher doch sinnvoller.

Mal schauen, ob es das nach Amazon Alexa und dem Google Assistant vielleicht aber auch ganz mit Assistenten bei Teufel war, ich habe nicht den Eindruck, als ob man diesen Weg wirklich gehen möchte. Die neue Philosophie lautet also: Guter Sound mit allen WLAN-Standards. Hier eine Übersicht der Highlights von Teufel.

Teufel Motiv Home in der Übersicht

Portables All-in-one-Streamingsystem mit Akku, WLAN- und Bluetooth-Streaming

WLAN-Streaming: Apple Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect, Internetradio via Tune-In

Bluetooth mit AAC und Line-In für externe Zuspieler

Leistungsstarke Akustik mit je zwei vorderen und zwei seitlichen Tönern, Frontfire-Subwoofer sowie zwei passiven Bassmembranen für ein temperamentvolles Klangbild unabhängig vom Aufstellort – wandnah oder frei im Raum

Dynamore Ultra für virtuelle Stereo-Erweiterung und raumfüllenden Klang

individuell einstellbare Bass-Intensität

individuell einstellbare Bass-Intensität 32-Bit-DSP und hocheffiziente Class-D-Endstufe

Hochkapazitiver & schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Akku für Spielzeiten von bis zu 15 Stunden bei mittlerer Lautstärke

Dank integriertem Tragegriff portabel und überall sofort spielbereit, perfekt für Garten, Balkon und Terrasse

Beleuchtete Bedienelemente inklusive drei frei belegbarer Favoriten-Tasten, Lautstärke-Rad und LED-Statusanzeige an der Front

Teufel Home App (iOS/Android) für Setup, Quellenauswahl, Musik-Steuerung, Klanganpassungen und Firmware-Updates (verfügbar ab Auslieferung)

Apple iPhone 15 Pro (Max) im Test: Mein Fazit nach einem Monat Heute vor einem Monat war Marktstart der neuen iPhones von Apple und ich habe mir mit dem finalen Fazit in diesem Jahr etwas mehr Zeit gelassen. Es gab schon ein […]22. Oktober 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->