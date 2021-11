Teufel Real Blue (NC) offiziell vorgestellt

Teufel baut das Portfolio an Kopfhörern kurz vor Weihnachten weiter aus und man merkt, dass die IFA in diesem Jahr ausgefallen ist und die Neuheiten daher nach und nach kommen. Heute dabei: Ein neuer Over-Ear-Kopfhörer in zwei Versionen.

Teufel Real Blue: Mit und ohne ANC

Der Teufel Real Blue kommt als Version ohne und mit Geräuschunterdrückung, die den Zusatz „NC“ am Ende trägt. Teufel spricht zwar in der Pressemitteilung von einer „aktiven Geräuschunterdrückung“, nennt das aber nicht ANC (wie andere).

Ein Transparenzmodus ist auch dabei, ebenso wie Bluetooth 5 mit apt-X und man kann über die Teufel-App diverse Einstellungen vornehmen. Wir sprechen über 169,99 Euro für die Version ohne und 229,99 Euro für die Version mit ANC.

Teufel Real Blue NC: Details im Überblick

ohrumschließender, geschlossener HD-Bluetooth-Kopfhörer der Spitzenklasse, wahlweise mit (REAL BLUE NC) und ohne (REAL BLUE) aktive Geräuschunterdrückung

REAL BLUE NC: digitales, hybrides Active Noise Cancelling für eine hocheffiziente Geräuschunterdrückung, ideal für die Bahn, im Flugzeug oder im Office, ANC ist abschaltbar

REAL BLUE NC: Transparenzmodus für ein verstärktes Wahrnehmen von Außengeräuschen

große, leichte Linear-HD-Töner mit belüfteter Rückraumkammer, für hohe Pegel, präzise Klangdarstellung, extremen Tiefbass, geeignet für High Resolution Audio

Bluetooth 5.0 mit apt-X® und AAC für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music und Co.

Videoton wird lippensynchron übertragen

Freisprecheinrichtung mit Qualcomm® cVc™ Technologie für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime, Sprachsteuerung über Google/Siri in hoher Klangqualität

Teufel Headphones App für weitere Einstellungsmöglichkeiten

Laufzeiten von über 40 Stunden mit ANC, über XX Stunden ohne ANC

Buttons an der Ohrmuscheln für eine sichere Bedienung, Kopfhörer ist faltbar

Transportbox und Kabel mit Kabelfernbedienung

leichter, stabiler Korpus, große, weiche, belüftete und austauschbare Ohrpolster mit geringem Auflagedruck, geeignet für lange Hörsessions und Brillenträger

REAL BLUE und REAL BLUE NC sind in den Farben Night Black, Pearl White und Steel Blue bestellbar

