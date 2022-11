Teufel Real Blue TWS 2: Neuer ANC-Kopfhörer vorgestellt

Teufel aktualisiert kurz vor Weihnachten den Real Blue TWS und schickt eine neue Generation ins Rennen. Diese wird wieder für ca. 150 Euro angeboten und kommt in Schwarz und Weiß daher. Wer möchte, der findet das neue Modell direkt bei Teufel.

Es handelt sich beim Teufel Real Blue TWS 2 um einen kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit hybridem ANC, einem Transparenzmodus, Bluetooth 5.2, einem Linear-HD-Treiber mit großen 12-mm-Membranen und es gibt auch eine IPX3-Zertifizierung.

Die Akkulaufzeit liegt bei 6 Stunden mit ANC und mit Case sind es dann bis zu 18 Stunden (ohne ANC jeweils länger). Geladen wird über USB C, aber es gibt kein Qi. Passend dazu gibt es noch eine Teufel-App mit Equalizer und weitere Optionen.

Teufel Real Blue TWS 2: Mein erster Eindruck

Das klingt jetzt im ersten Moment wie beim Vorgänger und obwohl das Logo beim Case auf die obere Seite gewandert ist, so hat sich auch nicht viel getan. Ich habe das neue TWS-Modell hier und kann auch ehrlich gesagt keinen Unterschied hören.

Der Sound ist wieder ganz gut, teilweise auch sehr gut und mit einem kräftigen Bass, so wie man das von Teufel kennt. Allerdings bleibt ein Kritikpunkt von mir erhalten, denn es ist ein recht dicker Kopfhörer, das geht im Jahr 2022 kleiner.

Es ist am Ende ein Produkt „von der Stange“ aus China, beim Vorgänger habe ich Testberichte gesehen, in denen man ähnliche Modelle gezeigt hat. Klar, Teufel hat da auch bestimmte Anforderungen an den Produzenten, aber das hat Grenzen.

Ich würde den Teufel Real Blue TWS 2 wieder als solide bezeichnen, aber ich nutze zum Beispiel den Jabra Elite 7 Active und der hat auch ordentlichen Bass und ist kleiner und für mich angenehmer zu tragen. Und man spart in Blau ein paar Euro.

Es wirkt wie ein Produkt, was man eben im Portfolio haben muss, aber keins, bei dem sich Teufel extrem ins Zeug gelegt hat. Das soll nicht zu negativ klingen, da es kein schlechtes Produkt ist, aber wenn Teufel einen TWS 3 für 2023 planen sollte, dann bitte auch mit mehr Neuerungen und einem kompakteren Design bestellen.

Teufel Real Blue TWS 2: Features im Überblick

Kabelloser In-Ear-Kopfhörer mit digitalem, hybridem Active Noise Cancelling für eine effiziente Geräuschunterdrückung

Transparenzmodus zuschaltbar, um Außengeräusche realitätsnah zu hören ohne die Kopfhörer rausnehmen zu müssen

Bluetooth 5.2 mit AAC für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music & Co., Videoton wird lippensynchron übertragen

Linear-HD-Töner mit großen 12-mm-Membranen für extra weiten Frequenzgang, präzise Höhen, warme Mitten und starkes Bassfundament bis hinab auf 10 Hz

Gesamtspieldauer mit Case von über 24 Stunden ohne ANC, über 18 Stunden mit ANC, bis zu 8 Stunden Wiedergabe ohne ANC mit einer Ladung, mit ANC über 6 Stunden

Smarte Touch-Bedienung für Lautstärke, ANC, Transparenzmodus, Telefonannahme, Sprachassistent

Spritzwasser-Schutz nach IPX3, resistent gegen leichten Regen oder Workout-Schweiß

Freisprecheinrichtung für kabelloses Telefonieren via Microsoft Teams, Skype, Zoom usw.

Sprachsteuerung über Google/Siri in hoher Sprachverständlichkeit

Kompatibel mit der Teufel Headphones App für weitere Klang- und Einstellungsmöglichkeiten

Anzeige des Akkuzustandes auf iOS und Android sowie am Ladecase

Auto-Pairing, wenn das Ladecase geöffnet wird

Spezielle Mushroom-Ear-Tips in fünf Größen (XS, S, M, L, XL) aus antibakteriellem Silikon für einen festen, komfortablen Sitz

