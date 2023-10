The Boys: Amazon bestätigt Staffel 2 für das Spin-off „Gen V“

Amazon schickte in diesem Jahr mit Gen V ein erstes Spin-off von The Boys bei Prime Video ins Rennen und war damit zufrieden, daher hat man direkt noch die zweite Staffel bestätigt (die vermutlich von Anfang an von Amazon bestellt wurde).

Ein Datum für die neue Staffel von Gen V haben wir noch nicht, aber da die vierte Staffel von The Boys irgendwann im Frühjahr kommt, würde ich frühestens im Herbst damit rechnen. Vielleicht ist das auch der Plan von Amazon für die Zukunft, eine neue Staffel von The Boys im ersten Halbjahr und Gen V im zweiten Halbjahr.

The Boys ist für mich mit die beste Serie bei Amazon Prime Video, aber ich hatte bisher aus Zeitgründen noch nicht das Vergnügen mit Gen V. Was auch daran liegt, dass wir Serien in einem Rutsch schauen und nicht Stück für Stück, hier gab es die neuen Folgen leider nicht auf einen Schlag. Wird jetzt aber sicher bald nachgeholt.

Attention all God U students, Gen V is officially coming back for Season ✌️ pic.twitter.com/cyUuAPq97k — GEN V (@genv) October 19, 2023

