The Boys: Amazon bestätigt weitere Staffel

Auf der ersten Amazon Virtual-Con im Rahmen der SDCC (San Diego Comic-Con) hat Amazon Prime Video einige Neuigkeiten zu wiederkehrenden Serien und neuen Serienstarts angekündigt.

Noch vor dem offiziellen Start der zweiten Staffel der Amazon Original Serie am 4. September kündigt Prime Video eine weitere Staffel der Superhelden-Persiflage „The Boys“ an. Außerdem wird es ein neues Begleitformat namens „Prime Rewind: Inside The Boys“ geben. In diesem sollen ab Ende August die abgedrehten Ereignisse jeder Folge unter die Lupe genommen werden. Die Moderation übernimmt dabei Aisha Tyler.

Die Amazon Original Serie basiert auf dem New York Times Bestseller-Comic von Garth Ennis und Darick Robertson und wurde vom Showrunner Eric Kripke (Supernatural) entwickelt, der auch als Autor und Executive Producer fungiert. Staffel 1 von The Boys steht bei Amazon u.a. in Ultra HD zur Verfügung und konnte ziemlich gute Kritiken einfahren. Bei IMDb gibt es zum Beispiel 8,7 Punkte für die Serie.

The Boys — Teaser-Trailer zu Staffel 2

Außerdem hat man neue Trailer und Bilder von Utopia und Truth Seekers gezeigt. Das sind zwei später im Jahr startenden Amazon Original Serien. Noch bis Sonntag, 26. Juli 2020 sind alle Inhalte der Amazon Virtual-Con kostenlos abrufbar – auch ohne bestehende Prime-Mitgliedschaft.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

