The Game Awards 2020: Jetzt könnt auch ihr abstimmen

Vor ein paar Tagen haben wir euch die nominierten Spiele für The Game Awards 2020 genannt und wie erwartet gibt es jetzt auch die Liste mit den Spielen, für die ihr abstimmen und das Spiel des Jahres 2020 wählen könnt. Es wird drei Runden geben, die erste wurde aber schon gestartet und ihr solltet noch heute wählen.

In der ersten Runde gibt es 30 Spiele, davon schaffen es 10 Gewinner in die zweite Runde (startet morgen) und in der letzten Runde (ab dem 6. Dezember) muss man zwischen 5 Spielen wählen. Falls ihr daran teilnehmen wollt, dann schaut auf dieser Seite vorbei (ihr habt 10 Stimmen, es ist jedoch eine Anmeldung nötig).

Ich habe hier eine Übersicht der 30 Spiele, für die ihr euch entscheiden könnt. In der zweiten Runde habt ihr dann übrigens 5 Stimmen und in der letzten Runde nur noch 1 Stimme. Der Gewinner (und die Gewinner der Jury) werden auf einem großen Event am 10. Dezember bekannt gegeben. An diesem Tag ist übrigens auch mit der ein oder anderen Ankündigung aus der Gaming-Branche zu rechnen.

The Game Awards: Eure Optionen für 2020

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima

Assassin’s Creed Valhalla

Final Fantasy VII Remake

Hades

Doom Eternal

Fortnite

Among Us

Valorant

League of Legends

Half-Life Alex

Animal Crossing: New Horizons

Fall Guys

Apex Legends

Destiny 2

Genshin Impact

Minecraft Dungeons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Phasmophobia

Star Wars: Squadrons

Persona 5 Royal

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Free Fire

13 Sentinels: Aegis Rim

