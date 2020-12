PlayStation 5: Fokus auf Singleplayer-Spiele

Ein internes Sony-Dokument von 2019 zeigt laut Vice, dass der Fokus bei der Entwicklung der PlayStation 5 und der neuen Benutzeroberfläche auf Singleplayer-Spielen lag. Das Dokument zeigt, dass Multiplayer-Spiele zwar die Verkaufscharts dominieren, allerdings verbringen die Nutzer mehr Zeit mit Singleplayer-Spielen.

PlayStation 5: Oberfläche mit neuen „Karten“

Daher hat man auch eine ganz neue Benutzeroberfläche für die PlayStation 5 entwickelt, die mit „Karten“ daher kommt. Die können von Entwicklern frei genutzt werden. Man kann zum Beispiel diverse News zeigen, oder auch Missionen in einem Spiel, die der Nutzer dann schnell auswählen und direkt starten kann.

Diese Karten können auch Informationen bieten, wie zum Beispiel eine mögliche Länge einer Mission. So will man ein häufiges Problem lösen, denn viele Nutzer stellen sich die Frage, ob sie die Zeit zum Spielen haben und lassen es dann.

Die Karten können auch News zum Spiel liefern, was einen Anreiz schafft, es doch weiterzuspielen und man kann Hilfe (zum Beispiel in Form von kurzen Videos) in den Karten einbauen, damit der Nutzer nicht lange bei YouTube suchen muss.

Sony hat laut Vice mehrere Entwickler letztes Jahr in die Pläne eingeweiht und wir werden sehen, wie diese das in den kommenden Jahren umsetzen. Sony selbst nutzt die Karten bei den Launch-Titeln schon sehr unterschiedlich, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich sie mir bisher nie wirklich oft angeschaut habe.

PlayStation 5: Singleplayer-Spiele zum Start

Das Launch-Lineup und die kommenden Spiele für 2021 zeigen aber auch, dass Sony bei der Strategie für die PlayStation 5 vor allem Spieler im Fokus hat, die gerne alleine spielen. Mich spricht sowas ehrlich gesagt an, daher ist die PS5 für mich derzeit auch die etwas bessere Konsole. Ich hoffe, dass Microsoft in den kommenden Monaten gute (/exklusive) Singleplayer-Spiele nachreichen wird.

Falls ihr die Ankündigung der PS5-Oberfläche verpasst habt, dann schaut euch das folgende Video an. Ab Minute 2 (ca.) erklärt Sony die neuen „Karten“.

