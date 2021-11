The Game Awards: Es darf für das beste Spiel 2021 abgestimmt werden

Die jährlichen „The Game Awards“ stehen an, was in der Branche sowas wie die größte Auszeichnung bei den Preisen ist. Über 100 Medien legen die Liste fest und viele Millionen Nutzer stimmen danach selbst für ihre Highlights des Jahres ab.

In diesem Jahr wird das Event am 9. Dezember stattfinden und es ist mittlerweile so groß, dass es von Ankündigungen begleitet wird. Und Geoff Keighley hat bestätigt, dass wir im Dezember eine große Preview für kommende Spiele sehen werden.

The Game Awards: Es darf abgestimmt werden

Ab heute darf dann aber zunächst für die Spiele abgestimmt werden und es gibt wie immer viele Kategorien. Schaut einfach mal auf der offiziellen Seite vorbei (und nehmt euch etwas Zeit). Das sind übrigens die Anwärter für das Spiel des Jahres:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Ich kann schwer einschätzen, welches Spiel gewinnen wird, für mich persönlich ist aber Ratchet & Clank: Rift Apart das Highlight 2021 (bisher, es kommen ja noch ein paar Spiele). Forza Horizon 5 macht mir aktuell auch sehr viel Spaß, aber das kam einfach etwas zu spät auf den Markt, um für diese Liste nominiert zu werden.

Es ist jedenfalls in Unterkategorien zu finden.

