The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 erscheint im Januar 2024

Einer der besten (für mich das beste) PS4-Spiele erhält wie erwartet eine neue Remastered-Version für die PS5. The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Januar und bringt eine überarbeitete Grafik mit.

Dazu gibt es kürzere Ladezeiten, Support für den DualSense-Controller und ein paar neue Inhalte. Nicht viel, aber dafür kostet das Upgrade als Besitzer der PS4-Version auch nur 10 Dollar, was fair ist.

Benötigt es eine Remastered-Version? Nein, vermutlich nicht. Freue ich mich dennoch darauf? Ganz klar, vor allem auf den Support des PS5-Controllers. Ich hätte diese nur gerne im Dezember gesehen.

Eine Ankündigung am Freitagabend ist ungewöhnlich, das wäre doch perfekt für The Game Awards am 7. Dezember gewesen. Aber vielleicht hat Sony den Leak gesehen und die Ankündigung vorgezogen.

Mehr Details zu The Last of Us Part 2 Remastered gibt es hier.

