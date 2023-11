The Last of Us Part 2: PS5-Version könnte noch 2023 kommen

Es scheint offensichtlich, dass Sony nach dem Remake von The Last of Us Part 1 auch ein Remaster für The Last of Us Part 2 in Auftrag gegeben hat, damit beide Spiele perfekt für die PlayStation 5 optimiert sind. Immerhin gibt es nicht nur eine sehr erfolgreiche Serie bei HBO, sondern womöglich auch in Zukunft einen Part 3.

Letzten Monat gab es einen neuen Hinweis zur Remastered-Version und eine gute Quelle für Dateigrößen von PS5-Spielen hat diese ebenfalls „abgehakt“. Die Quelle ist eigentlich eher für Leaks von Spielen bekannt, die wirklich zeitnah kommen.

Meine Vermutung: The Last of Us Part 2 Director’s Cut wird im Rahmen der Game Awards am 7. Dezember angekündigt und ist entweder ein Shadow Drop oder das Spiel erscheint weniger Tage später. Vielleicht auch als Complete Edition mit Part 1. Ich bin mal gespannt, was das PS5-Upgrade für Besitzer des Spiels kosten wird.

Ich freue mich darauf, die beiden Spiele gehören zu meinen Lieblingsspielen und ich finde Part 2 sogar besser als Part 1, was viele eher kontrovers sehen. Vielleicht bekommen wir auch neue Inhalte? Damit würde ich aber eigentlich nicht rechnen.

