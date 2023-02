The Last of Us, Ratchet & Clank, FIFA 23 und mehr: Neue PlayStation-Angebote sind da

Sony hat mal wieder eine neue Aktion im PlayStation Store gestartet, bei der ihr ein paar Prozent sparen könnt. Die Besonderheit bei dieser Aktion: Wer PlayStation Plus abonniert hat, der bekommt den doppelten Rabatt, was sich teilweise lohnt.

Mit dabei sind unter anderem The Last of Us Part 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Need For Speed: Unbound, The Witcher 3, FIFA 23, Ghost of Tsushima, Far Cry 6, Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed: Valhalla und viele weitere Spiele.

Die Angebote für PlayStation Plus-Mitglieder sind teilweise sehr gut, schaut dazu einfach im PlayStation Store vorbei. Die normalen Angebote sind teilweise nur okay, man merkt, dass der Rabatt für Mitglieder sonst vermutlich zu groß gewesen wäre.

Da also auch viele AAA-Spiele dabei sind, die es als physische Version gibt, würde ich vor dem digitalen Kauf immer einen kurzen Preisvergleich bei Idealo machen. Es gibt sogar hier und das Spiele, die man im freien Handel noch günstiger bekommt.

