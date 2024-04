The Matrix: Der 5. Film bringt einen neuen Ansatz mit

Drew Goddard, den man unter anderem von The Martian, The Cabin in the Woods und World War Z kennt, arbeitet laut Hollywood Reporter an einem neuen Film der Matrix-Reihe. Warner Bros. hat bereits bestätigt, dass diese Aussage stimmt.

Ein Neuanfang für Matrix kommt

Lana und Lilly Wachowski sind raus, wobei Lana Wachowski am Projekt beteiligt ist. Doch es soll ein neuer Ansatz für Matrix werden, der die Geschichte weitererzählt, aber auch neue Möglichkeiten mitbringt. Bisher gibt es noch keinerlei Details.

Schauen wir mal, würde ich sagen, denn das Original bleibt einer der besten Filme für mich, da hat mich Matrix als Kind echt umgehauen. Die anderen drei Teile sind aber eher Durchschnitt und der letzte Teil war für mich eher eine Enttäuschung.

Ich dachte daher, dass man das Thema ruhen lässt. Doch vielleicht hilft auch ein ganz neuer Ansatz, wir werden sehen. Schade ist nur, dass Hollywood irgendwie immer wieder alte Dinger aufwärmt und sich weniger an ganz neue Ideen traut.

