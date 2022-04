The Witcher: Dreharbeiten für Staffel 3 haben begonnen

The Witcher: Ganz neues Spiel in Planung

CD Project Red hat heute offiziell bestätigt, dass ein komplett neues The Witcher in Planung ist. Es handelt sich dabei aber nicht um The Witcher 4 oder Ableger, es ist eine komplett neue Saga, die man hier erzählen möchte. Außerdem…21. März 2022 JETZT LESEN →