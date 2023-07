Thunderbird erfindet sich mit Version 115 „Supernova“ komplett neu

Ich muss gestehen: Ich habe Thunderbird, dem Mailprogramm aus dem Hause Mozilla (bzw. MZLA Technologies Corporation), vor einigen Jahren den Rücken gekehrt. Die Entwicklung verlief schleppend und das Engagement seitens des Entwicklerstudios fehlte teilweise – ich bin dann zu Mail.app von Apple gewechselt. Seit einigen Monaten weht jedoch ein frischer Wind in der Entwicklung von Thunderbird.

Der Beginn einer neuen Ära

Diese Entwicklung spiegelt sich nun in der Veröffentlichung der Version „Supernova“ wider. Thunderbird trägt jetzt die Versionsnummer 115 und wurde gefühlt an allen Ecken und Enden überarbeitet. Nach den Worten von Ryan Sipes, Thunderbird’s Product and Business Development Manager, markiert Supernova den Beginn einer neuen Ära für Thunderbird.

Thunderbird hat ein neues, modernes Design erhalten und wurde optisch komplett überarbeitet – dazu gehört auch ein neues Logo. In Verbindung mit der neuen Kartenansicht ist die Nachrichtenleiste jetzt kompakter. Darüber hinaus wurden auch der integrierte Kalender und das Adressbuch einer gründlichen Überarbeitung unterzogen.

Aufgrund der vielen Änderungen, Verbesserungen und Anpassungen sind die Release Notes sehr umfangreich ausgefallen – ein wahrer Leckerbissen für Fans von Release Notes. Weitere Informationen über die Veröffentlichung von Thunderbird können auf dem offiziellen Blog nachgelesen werden.

Die neue Version läuft bei mir nach der Installation sehr stabil, meine Mail-Accounts sind alle sauber übernommen worden. Wahrscheinlich werde ich wegen der vielen verfügbaren Add-ons wieder auf Thunderbird umsteigen und bin gespannt auf die weitere Entwicklung.

Thunderbird 115 wird ab sofort zum Herunterladen angeboten. Die neue Version ist allerdings noch nicht über die integrierte Update-Funktion verfügbar. In einer der nächsten Versionen ist jedoch geplant, diese Upgrade-Möglichkeit zur Verfügung zu stellen.

