Thunderbird: Erstes Update für die runderneuerte Version ist da

In der letzten Woche haben wir über das runderneuerte E-Mail-Programm Thunderbird berichtet, das mit der Version 115 den Beginn einer neuen Ära einläuten will. Mein Wechsel von Apple Mail zu Thunderbird verlief problemlos, das Programm läuft stabil und zuverlässig. Die MZLA Technologies Corporation (ein Tochterunternehmen von Mozilla) sieht jedoch noch Verbesserungsbedarf und hat nun das erste Update veröffentlicht.

Das Software-Update erhöht die Versionsnummer minimal von 115 auf 115.0.1 und deutet durch den kleinen Versionssprung eher auf kleinere Fehlerbehebungen und Anpassungen hin. Darüber hinaus wurden drei Sicherheitslücken geschlossen, die im Detail hier eingesehen werden können.

Changes

– Added Thunderbird Supernova branding to about:dialog

Fixes

– Message list was not updated when message was deleted from server outside of Thunderbird

– Scrolling behaved unexpectedly when moving to next message unread message in another folder

– Scrolling animation was unnecessarily used when switching or toggling the sort column in message list

– Attempting to delete a message and then cancelling the action still marked the message as read

– Unified Toolbar could not be customized under certain tabs

– Selecting a folder with one or more subfolders and pressing enter did not expand folder

– Tooltips did not appear when hovering over folders

– Deleting large amounts of messages from Trash folder consumed excessive time and memory

– Message Summary header buttons were not keyboard accessible

– „New“ button in Message Filters dialog was not keyboard accessible

– Backing up secret keys from OpenPGP Key Manager dialog silently failed

– Various visual and UX improvements

– Security fixes