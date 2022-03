TIER Mobility expandiert nach Nordamerika

TIER Mobility hat die Übernahme von Spin bekannt gegeben, einem zu Ford gehörenden Shared-Mobility-Betreiber von E-Scootern und E-Bikes.

Mit der Akquisition steigt TIER in den nordamerikanischen Markt für Mikromobilität ein. Nach der kürzlichen Übernahme des Bikesharing-Anbieter nextbike ist TIER bereits in über 410 Städten mit einer Flotte von 250.000 Fahrzeugen tätig. Mit dem Erwerb von Spin und seinen 50.000 Fahrzeugen erweitert TIER seine globale Präsenz nach eigenen Angaben auf mehr als 520 Städte und Gemeinden in 21 Ländern und seinen Fuhrpark auf 300.000 Fahrzeuge.

Die Marke Spin soll in Nordamerika als eigenständige Geschäftseinheit weitergeführt werden, während das Geschäft in Großbritannien zu einem späteren Zeitpunkt auf die Marke TIER übertragen werden soll. Spin verfügt über mehrere Städtepartnerschaften in Nordamerika.

Der Kaufpreis und weitere finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.​

