LIDL eCharge wird Teil der LIDL Plus-App

LIDL hat soeben mitgeteilt, dass man die eigene eCharge-App einstellen wird, die vor ziemlich genau einem Jahr online ging. Laut eigenen Angaben wird die App am 9. März deaktiviert, danach werden die Funktionen direkt in der LIDL Plus-App zu finden sein. Das passiert laut LIDL allerdings auch erst ab dem 16. März 2022.

Was ist LIDL eCharge? Das ist eine Lade-App für die Ladesäulen von LIDL, die an einigen Standorten zum Starten des Ladevorgangs benötigt wird. Außerdem sieht man in der App auch, welche Ladesäule noch frei ist. Ich habe die App auch dafür genutzt, wobei der Ladevorgang ohne App bei LIDL gestartet werden konnte.

Falls ihr einen LIDL in der Nähe habt, wo das nur über die eCharge-App geht, dann könnt ihr das zwischen dem 9. und 16. März auch direkt über die Ladesäule laut LIDL machen. Danach benötigt ihr LIDL Plus. Irgendwie logisch, dass man das in eine App packt, immerhin kostet die Entwicklung für LIDL auch viel Geld.

Was ist mit Kaufland eCharge?

Bisher ist noch unklar, wie das bei Kaufland abläuft, die ebenfalls eine eigene eCharge-App für ihre Ladesäulen haben (ist ja eine Gruppe). Kaufland hat auch eine eigene App, pusht diese aber nicht so sehr wie LIDL. Langfristig könnte ich mir aber gut vorstellen, dass man auch hier alle Dienste in einer App bündeln wird.

