Tierhalter gaben 2023 mehr als sieben Milliarden Euro aus

Die deutsche Heimtierbranche zeigt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein positives Wachstum. Der Umsatz stieg 2023 auf über 7,1 Milliarden Euro.

Der stationäre Fach- und Lebensmitteleinzelhandel verzeichnete ein Plus von 9,5 Prozent auf über 5,6 Milliarden Euro. Hinzu kamen 1,3 Milliarden Euro aus dem Online-Handel und 161 Millionen Euro für Wildvogelfutter. Besonders stark stieg der Umsatz mit Heimtierfertignahrung um 11,4 Prozent und mit Bedarfsartikeln und Zubehör um 2,7 Prozent.

Bei Heimtierfutter stiegen die Umsätze in fast allen Segmenten. Katzenfutter bleibt mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden Euro das größte Futtersegment, gefolgt von Hundefutter mit knapp 2 Milliarden Euro. In beiden Segmenten ist Nassfutter der Wachstumstreiber. Bei Bedarfsartikeln und Zubehör konnten vor allem Katzenzubehör und Katzenstreu zulegen.

Der Lebensmitteleinzelhandel bleibt mit einem Umsatzanteil von 63 Prozent der wichtigste Absatzkanal für Heimtier-Fertignahrung, während der Fachhandel bei Bedarfsartikeln und Zubehör weiterhin führend ist. Auch der Online-Handel verzeichnet Zuwächse, detaillierte Daten liegen jedoch noch nicht vor.

Insgesamt gibt es in Deutschland 34,3 Millionen Heimtiere, wobei Katzen mit 15,7 Millionen Tieren an erster Stelle stehen, so der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e. V. (ZZF).

