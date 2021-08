TikTok war 2020 die beliebteste App weltweit

Eine Analyse hat ergeben, dass TikTok letztes Jahr erstmals die App mit den meisten Downloads weltweit war. Facebook muss sich aber keine großen Sorgen machen, denn die hauseigene App ist, wie auch der Messenger, WhatsApp und Instagram, noch in den Top 5 vertreten und man dominiert diese ganz klar.

Snapchat und Telegram folgen auf den Plätzen dahinter und vor Pinterest und Twitter findet man dann noch eine App aus China auf dem 8. Platz: Likee.

China verbietet eine kritische Meinung

Und genau das zeigt auch das Problem, welches hier besteht. TikTok ist nicht beliebter als Instagram, es ist einfach nur eine App, die wirklich komplett global auf dem Markt verfügbar ist. Sämtliche Apps der Facebook-Gruppe oder Twitter sind nämlich in China verboten – da man in einer Diktatur eben keine Kritik duldet.

TikTok wird daher auch immer wieder kritisch betrachtet, da die App nicht nur aus China kommt, sondern China-kritische Inhalte auch gerne löscht. Am Ende wird ein Unternehmen aus China vom Staat in China kontrolliert und hat keine Wahl.

Und da China einer der größten Märkte der Welt ist und selbst entscheidet, welcher Dienst dort vertreten ist, hat es eine App wie TikTok leichter. Global gibt es keine Einschränkungen, Facebook und Co. sind aber offiziell in China verboten.

Am Ende haben es natürlich die Nutzer in der Hand, ob sie das unterstützen wollen. Netzwerke aus China hatten es bisher eher schwer, doch TikTok hat es irgendwie geschafft einen globalen Durchbruch zu erzielen. Es ist ein wichtiges Netzwerk geworden, aber die Kritik an dieser Plattform schwingt eben immer mit.

