TikTok startet auf Samsung Smart TVs

Samsung stattet seine Smart TVs ab sofort mit einer „exklusiven“ TikTok-App aus und bringt damit die Content-Plattform auf den großen Bildschirm.

Samsung und TikTok kooperieren, um mit einer Smart TV-Anwendung die Videoangebote der Content-Plattform ins Wohnzimmer zu holen. Die neue App bringt den „Für dich“- und „Folge ich“-Feed sowie eine Sammlung der beliebtesten und am häufigsten angesehenen TikTok-Inhalte auf den TV. Sechs unterschiedliche Kategorien decken Themengebiete wie Tiere und Comedy bis hin zu Gaming und Fashion ab.

-->

TikTok ist ab sofort auf allen Samsung Smart TV-Modellen verfügbar, die seit 2018 in den Verkauf gegangen sind, einschließlich aller 4K- und 8K-TVs sowie The Frame, The Serif und The Premiere. Ausgenommen ist zunächst lediglich „The Sero“. TikTok soll auf The Sero im ersten Quartal 2021 verfügbar sein.

Die Anwendung kann über den App Store der Samsung Smart TVs heruntergeladen werden. Auf allen neu gekauften TVs ist die App schon vorinstalliert. Die Inhalte der Plattform sind für alle Nutzer zugänglich – unabhängig davon, ob diese einen TikTok-Account besitzen oder nicht.

Mit der TikTok-App können User beliebte Videos ansehen und liken. Uninteressante Inhalte können markiert oder blockiert werden. Der eingeschränkte Modus ist zunächst standardmäßig voreingestellt, um das unerwünschte Erscheinen von Inhalten zu verhindern, die möglicherweise nicht für alle Zielgruppen geeignet sind. TikTok wird so zum generationsübergreifenden Gemeinschaftserlebnis für die Familie und den Freundeskreis.

NVIDIA SHIELD TV erhält Experience Upgrade 8.2.2 Ab sofort gibt es das SHIELD Experience Upgrade 8.2.2 für SHIELD TV. Es bietet die neuesten Android-Sicherheits-Updates sowie neue Funktionen. Zu den wichtigsten Funktions-Updates gehört die Unterstützung von Controllern der Next-Gen-Konsolen (Xbox Series X|S und PlayStation 5 DualSense) sowie Control4-Heimautomatisierungssysteme.…21. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->