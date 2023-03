Tineco Frühjahrsputz: Neue Rabatte auf Reinigungsgeräte

Pünktlich zum Frühlingsanfang bietet Tineco, Hersteller von Reinigungsgeräten, eine Reihe von Sonderangeboten an.

Wer auf der Suche nach einem Sonderangebot ist, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, kommende Woche mal bei Tineco vorbeizuschauen. Denn zwischen dem 27. März und dem 2. April 2023 können alle Kunden die Rabatte für Reinigungsgeräte von Tineco nutzen.

Neben dem Floor One S5, dem Floor One S3, dem Carpet One, dem Carpet One Spot und dem PURE ONE S15 PET hat Tineco noch weitere Staubsauger und Reinigungssysteme im Angebot.

Zur Aktion gehören unter anderem der Floor One S5 Combo Power KIT mit 20 % Rabatt, der Floor One S5 Steam mit 16 % Rabatt, der Carpet One Spot Essentials mit 20 % Rabatt, der Carpet One Pro mit 20 % Rabatt, der PURE ONE AIR PRO mit 18 % Rabatt und der PURE ONE S15 Essentials mit 15 % Rabatt.

Mit Vergünstigungen wird es die Produkte im oben genannten Zeitraum auf der Tineco-Webseite sowie auf Amazon geben.

