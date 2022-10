Tomorrow startet „nachhaltigen“ Aktienfonds

Die Banking-Plattform der Tomorrow GmbH startet ab sofort einen „wirkungsorientierten“ Aktienfonds.

Mit „Tomorrow Better Future Stocks“ bietet das Hamburger Unternehmen jetzt einen Publikumsfonds an, der nicht nur auf eine positive Rendite abzielt, sondern auch einen Beitrag zur Lösung ökologischer und sozialer Probleme leisten soll. Das Geld der Anleger fließt dafür laut Tomorrow ausschließlich in „nachweislich nachhaltige Unternehmen“.

Der Tomorrow Better Future Stocks richtet sich an langfristig investierende Privatanleger, die bereits Erfahrung mit dem Handel von Aktienfonds haben. Erste, über eine Warteliste angemeldete Interessenten können ab heute direkt über die Tomorrow-App investieren und tagesaktuell die Zusammensetzung des Fonds einsehen. Für alle anderen Kunden soll der Zugriff in „einigen Wochen“ möglich sein.

Als wirkungsorientierter Fonds steht Tomorrow Better Future Stocks im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und investiert ausschließlich in Titel, die strengsten Anlagekriterien folgen. Damit erfüllt er die in Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzprodukte festgeschriebenen Vorgaben. Sämtliche enthaltenen Aktientitel wurden vor diesem Hintergrund unter anderem durch den Tomorrow Impact Council bewertet. Der Impact Council ist ein unabhängiges Kontrollgremium mit Fokus auf Nachhaltigkeit, das sich aus Expert*innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft zusammensetzt. Um auch langfristig sicherzustellen, dass die enthaltenen Aktien die Pariser Klimaziele berücksichtigen, wird der Fonds kontinuierlich mit dem XDC Modell des externen Anbieters für Klima-Metriken right. based on science geprüft.

Der global aufgestellte Aktienfonds Tomorrow Better Future Stocks investiert vornehmlich in Industrie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Versorgung und Konsumgüter. Zu den enthaltenen Titeln zählen unter anderen Shimano, Sonova und Encavid. Die Aktien stammen vorrangig aus den USA und Deutschland. Dementsprechend machen die Währungen Euro und US-Dollar den Großteil der Anteile aus.

Zu den Tomorrow Kontomodellen →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->