TomTom AmiGO ab sofort für Android Auto verfügbar

Google lässt bekanntlich neue Apps für Android Auto zu. Zu den ersten verfügbaren Apps gehört auch TomTom AmiGO.

TomTom hat heute die Verfügbarkeit von TomTom AmiGO in Android Auto bekannt gegeben. Zuvor konnten Beta-Tester die App bereits in Android Auto ausprobieren. Autofahrer mit einem Android OS-Gerät können ab sofort TomTom AmiGO auf dem Infotainment-Bildschirm ihres Fahrzeugs nutzen – vorausgesetzt, das Fahrzeug ist mit Android Auto kompatibel.

TomTom AmiGO ist eine kostenlose Navigations- und Verkehrs-App, in deren Mittelpunkt die Community der User steht. Fahrer können dabei melden und teilen, was auf ihrer Route passiert. TomTom AmiGO bietet eine vereinfachte Routenführung und weist Autofahrer in Echtzeit auf Blitzer (Hinweis: Die Nutzung von Warnungen vor Radarkameras ist in einigen Ländern illegal), Gefahren, sowie Staus und gesperrte Straßen hin.

TomTom AmiGO ist eine der ersten Navigations-Apps, die in das Angebot von Drittanbieter-Apps für Android Auto aufgenommen wurde. Die App ist werbefrei und kann kostenlos über Google Play sowie den App Store und die Huawei AppGallery heruntergeladen werden.

