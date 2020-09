TomTom GO Navigation landet in der Huawei AppGallery

Die Navigations-App TomTom GO ist ab sofort auch in der Huawei AppGallery verfügbar. Damit kann die App auch von Nutzer installiert und genutzt werden, die auf ihrem Huawei-Endgerät keinen Zugriff auf die Google Dienste bzw. den Google Play Store haben.

Der Funktionsstand entspricht dabei der bekannten Android-App von TomTom GO. Es handelt sich in der AppGallery allerdings um eine neue Version 1.0 der App. Hier findet ihr den Download in der Huawei AppGallery.

TomTom GO Navigation ist werbefrei und kann einmalig 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Im Anschluss können Autofahrer ein sich automatisch verlängerndes Abonnement zum Preis von 12,99 € pro Jahr, 8,99 € für sechs Monate oder 1,99 € für einen Monat abschließen. Die Abos können über Konten bei Google Play, in der Huawei AppGallery und im Apple App Store abgeschlossen werden.

