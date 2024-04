Too Good To Go und Denns BioMarkt feiern 1 Million gerettete Tüten

Denns BioMarkt und Too Good To Go haben seit Juni 2020 zusammengearbeitet und 1 Million Einkaufstüten gerettet.

Seit März 2021 nehmen mehr als 400 Denns BioMärkte an der Initiative teil und durchschnittlich werden pro Markt 23 Tüten pro Woche gesammelt.

Am Ende eines Verkaufstages bieten die Denns BioMärkte die übrig gebliebenen Lebensmittel zu reduzierten Preisen auf dem Too Good To Go Marktplatz an. Die Tüten enthalten Backwaren, Obst und Gemüse oder Überraschungsprodukte zum Preis von 3,90 Euro. Das Angebot erfreut sich deutschlandweit großer Beliebtheit und die Denns BioMärkte werden häufig als Favoriten in der Too Good To Go App gespeichert, so das Unternehmen.

Too Good To Go ist ein Marktplatz für überschüssige Lebensmittel. Mit über 12 Millionen registrierten Nutzern und mehr als 25.000 Partnern in Deutschland hat das Unternehmen bereits 41 Millionen Überraschungstüten „gerettet“. Weltweit hat Too Good To Go seit 2016 nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Mahlzeiten abverkauft.

