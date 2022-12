Top-Listen: Die beliebtesten Serien und Filme 2022 bei Sky und WOW

Sky hat ebenfalls einen kleinen Jahresrückblick veröffentlicht und mitgeteilt, was die beliebtesten Inhalte bei Sky (und WOW) in diesem Jahr waren. Und es wird wohl keinen überraschen, dass House of the Dragon die Charts ganz klar dominiert.

Mich überrascht der Erfolg von Halo, was ich bis heute nicht geschaut habe, jetzt aber bei Paramount+ geplant habe. Mein Highlight bei WOW war Euphoria, diese Serie habe ich erst in diesem Jahr entdeckt und sie gehört ganz oben auf die Liste.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Top 10 Serien aus Sky und WOW

House of the Dragon Der Pass S2 Halo Das Boot S3 Babylon Berlin S4 La Brea Euphoria S2 Diese Ochsenknechts 9-1-1: Lone Star S3 A Discovery of Witches S3

Top 5 Sky Original

Der Pass S2 Das Boot S3 Babylon Berlin S4 A Discovery of Witches S3 The Lazarus Project

Top 5 HBO-Serien

House of the Dragon Euphoria S2 The Gilded Age The White Lotus S2 Westworld S4

Top 5 Film-Premieren

Uncharted James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben Moonfall The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt Venom: Let There Be Carnage

Top 5 Sky Factuals

Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe Diese Ochsenknechts Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann? 22. Juli – Die Schüsse von München Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette S5b

Neuausrichtung bei 1&1: Sky Deutschland wechselt wohl bald den Besitzer Wir haben Ende Oktober erfahren, dass Sky Deutschland zum Verkauf steht und im Hintergrund fleißig verhandelt wird. Im November wurde ProSiebenSat.1 als neuer Besitzer gehandelt, dort hat man das Interesse an Sky mittlerweile dementiert. Es wird wohl United Internet sein,…13. Dezember 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->