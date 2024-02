Toy Story 5, Eiskönigin 3, Vaiana 2 und mehr: Disney mit neuen Kinofilmen

Disney hat im Rahmen der Geschäftszahlen bekannt gegeben, dass Moana 2 noch in diesem Jahr in die Kinos kommen wird, der Film startet am 27. November. Viele haben erst 2025 damit gerechnet. Bei uns kennt man den Film übrigens als Vaiana.

Man hat außerdem bestätigt, was schon vermutet wurde, der erste Mandaloran-Film kommt 2026 ins Kino. Es wird jetzt auch sehr viele Fortsetzungen geben, denn 2025 steht Zootopia 2 an und 2026 kommen Toy Story 5 und Frozen 3 ins Kino.

Disney hat schon vor einigen Monaten bestätigt, dass man wieder auf bekannte Marken im Kino setzen möchte und in den nächsten Monaten sind das eben in erster Linie Fortsetzungen. Ich vermute aber, dass diese sehr gut ankommen werden.

Termine für beliebte Disney-Filme:

Alles steht Kopf 2 startet am 24. Juni 2024

Alien: Romulus startet am 16. August 2024

Vaiana 2 startet am 27. November 2024

Zootopia 2 startet am 26. November 2025

Toy Story 5 kommt 2026 ins Kino

Die Eiskönigin 3 kommt 2026 ins Kino

The Mandalorian & Grogu kommt 2026 in Kino

