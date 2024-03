Toyota: Alter Manager sieht Marke als „Polarstern der Automobilindustrie“

Jim Press war einst stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Chrysler, später wechselte er zu Toyota, wo er COO bei Toyota Motor North America wurde. Bei Automotive News Europe durfte er diese Woche seine aktuelle Meinung zu seinem alten Arbeitgeber aufschreiben, was sich ein bisschen wie eine Werbeanzeige liest.

Interessant ist dabei, dass der Beitrag, der keine Werbung für Toyota sein soll, eine gewagte These mitbringt: Toyota sei der „Polarstern der Automobilindustrie“. Das begründet Jim Press auch, denn die Marke verfolgt den richtigen Ansatz für den Klimaschutz. Moment, aber Toyota ist bei Elektroautos eigentlich kaum vertreten?

Der Verbrennungsmotor ist nicht der Feind

Wieso ist eine Marke wie Toyota das Vorzeigebild, wenn man bei elektrischen Autos noch nicht einmal in den Top 10 der Welt ist? Das liegt an der Hybrid-Strategie von Toyota, so Jim Press. „Kohlenstoff ist der Feind, nicht der Verbrennungsmotor“, so der ehemalige Manager von Toyota. Er lobt daher auch Akio Toyoda als alten CEO.

Dieser habe alles richtig gemacht und das mit dem Prius gezeigt, Toyota war 2020 der größte Hersteller von Autos mit einem elektrischen Antrieb. Man solle daher nicht Tesla „in den Marktkapitalisierungs-Kaninchenbau“ folgen, das sei nur Fiktion, nur Geld zählt. Toyota war in den letzten zwei Jahren der Marktführer bei Autos.

Toyota ist bei Elektroautos weit abgehängt

Das weltweit meistverkaufte Auto kam jedoch 2023 von Tesla und die Konkurrenz hinter Toyota hat ihre Strategie bereits auf Elektroautos umgestellt. Falls Hybrid also doch nicht so eine große Zukunft hat, was durchaus möglich wäre, denn die Nachfrage ist letztes Jahr um 63 Prozent eingebrochen, dann wird es schwierig.

Konzerne wie die Volkswagen AG, Hyundai Motor Group, Stellantis, BYD, SAIC oder Tesla sind mittlerweile weit entfernt, wenn es um Elektroautos geht, selbst die sehr teuren Premiummarken (wie BMW und Mercedes) liegen deutlich vor Toyota. Doch vielleicht täuscht sich die ganze Branche auch und Toyota hat die bessere Idee.

