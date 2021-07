Elektroautos: Toyota ist abgeschlagen und will Fortschritt verlangsamen

Toyota war durchaus einer der Pioniere von elektrisch angetriebenen Autos, aber man fokussierte sich auf Hybrid-Modelle und weniger auf rein elektrische Autos. Das war vielleicht ein Fehler und jetzt beginnt die Lobbyarbeit von Toyota.

Toyota und die Lobbyarbeit

Seit 2020 ist man wieder die Nummer 1 auf dem Weltmarkt und daher ist es umso erstaunlicher, dass man so schlecht bei Elektroautos aufgestellt ist. In der New York Times gab es diese Woche einen interessanten Bericht zu diesem Thema.

Toyota war zum Beispiel ein Befürworter der Trump-Regierung, die den Wandel zu klimafreundlicheren Technologien nicht so pushte. Doch unter der Biden-Regierung ist das anders und daher versucht man verzweifelt dagegen anzukämpfen.

Ziel der Lobbyarbeit ist es, dass man hinter verschlossenen Türen dafür sorgt, dass der Wandel zu einer rein elektrischen Zukunft in den USA nicht so schnell passiert. Auch in anderen Ländern versucht Toyota irgendwie Einfluss zu nehmen.

Wasserstoff als falsches Zugpferd

Toyota hat wohl gehofft, dass Wasserstoff die Zukunft der Mobilität sein wird, doch das war falsch. Kurzfristig wird es die Elektromobilität sein und da man nicht mit Volkswagen und Co. mithalten kann, könnte das problematisch werden.

Ich weiß, der Vergleich mit Nokia hinkt etwas, aber Toyota ist so ein Beispiel in der Branche, bei dem es meiner Meinung nach passt. Man war zu langsam und hat sich verzockt und jetzt ist man nicht flexibel genug, um schnell zu reagieren.

Toyota hat durchaus erkannt, dass sie etwas tun müssen und sie haben auch 7 Elektroautos bis 2025 geplant, aber sie benötigen eben Zeit. Denn die Konkurrenz ist jetzt bereit und die Volkswagen AG macht gerade so richtig Druck.

Der Markt für Autos befindet sich im Wandel, es wird vielleicht der größte Wandel in der Geschichte des Autos. Und das bedeutet, dass nicht nur alte Konkurrenten auf dem Plan stehen, sondern auch neue. Ich würde aktuell jedenfalls nicht darauf wetten, dass Toyota in 10 Jahren noch die Nummer 1 ist. Oder in den Top 5.

