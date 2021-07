Kommentar: Elektroautos sind die Zukunft

Der ein oder andere von euch wird sicher schon ein Elektroauto fahren und dann bei einer Diskussion das Argument „Aber die sind nicht gut für das Klima, durch die Akkuproduktion sind sie sogar schädlicher als ein Verbrenner“ gehört haben.

Der Mythos vom „besseren“ Verbrenner

Nun, dieses Argument wurde schon häufig widerlegt und ist ein Mythos, den die Autolobby gerne stärkt. Klar, immerhin sieht man gerade die Folgen der Klimakrise und da muss man dennoch irgendwie weiterhin die Verbrenner verkaufen.

-->

Falls ihr mal mit einer aktuellen Studie argumentieren wollt, sofern euer Gegenüber für Argumente offen ist, dann speichert euch die Studie von ICCT ab. Hier hat man sich die aktuelle Lade angeschaut und das Ergebnis ist sehr eindeutig.

Elektroautos sind besser für das Klima und in Gebieten wie Europa, wo es bereits einen grünen Strommix gibt, liegt der Vorteil sogar bei über 60 Prozent. In China sind es nur um die 40 Prozent, da dort noch sehr viel auf Kohle gesetzt wird.

Interessant ist aber auch, dass selbst in Indien, die wirklich keinen guten Mix beim Strom haben, der Vorteil bei 19 bis 34 Prozent liegt. Elektroautos sind also besser, aber natürlich sollte man auch die Annahmen der Studie gut kennen.

Zum einen hat man sich aktuelle Modelle von 2021 angeschaut und man geht auch davon aus, dass die Elektroautos knapp 18 Jahre gefahren und über 200.000 km bewegt werden. Ältere Elektroautos zeigen, dass das aber realistisch ist.

Ja, ein Elektroauto kommt mit einer schlechteren Bilanz als ein Verbrenner daher, wenn man sich zwei Neuwagen im Jahr 2021 anschaut. Doch das Elektroauto ist langfristig die bessere Option und es hat auch noch einen Vorteil.

Der Strommix wird immer besser und viele Regierungen der Welt haben sich auf einen grünen Strom geeinigt. Das wird zwar in vielen Regionen noch dauern, aber das ist ein Punkt, der die Bilanz von BEVs immer weiter verbessern wird.

Außerdem ist bei der Akkuproduktion in Ländern wie China noch viel Luft nach oben und da tut sich ebenfalls viel. Studien, die einen besonders großen CO2-Rucksack beim Elektroautos sehen, haben oft zu alten Daten genutzt.

Und was ist mit Wasserstoff?

Und was ist mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen? Nun ein Auto mit Wasserstoffantrieb ist in der Fertigung nicht besser als ein mittelgroßes Elektroauto (auch das zeigt die Studie) und Elektroautos sind deutlich effizienter.

Das ist auch das Problem von synthetischen Kraftstoffen, die dafür benötigte Energie übersteigt die eines Elektroautos so sehr, dass es nicht nur für das Klima, sondern vor allem auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergibt.

Solche Lösungen können in der Industrie oder bei LKWs interessant sein, denn da ist Zeit ein entscheidender Faktor. Da wird es sich also womöglich lohnen, wenn das „Tanken“ deutlich teurer als das „Laden“ ist – privat wohl eher nicht.

Elektroautos sind die Zukunft

Doch bei der ganze Diskussion, auch in der Politik, sollte man eine Sache nicht vergessen, wenn es um Autos geht: Die Entwicklung eines Autos ist teuer und sie dauert lang. Die Autohersteller haben sich daher bereits festgelegt.

Aktuell werden fast alle Investitionen im privaten Sektor in Elektroautos gesteckt und wenn man nicht in Wasserstoff und Co. investiert, dann wird es eben auch keine entsprechenden Autos geben – ganz egal, ob es hier Vorteile gibt.

Elektroautos sind die Zukunft, zumindest für die kommenden 10 bis 20 Jahre. Das kann man akzeptieren und schauen, dass man sich anpasst. Oder man findet weiter Argumente gegen eine Technologie, die schon längst beschlossen wurde.

Ist die Situation schon jetzt perfekt? Nein, das ist sie wirklich nicht. Ist ein rein elektrisches Auto schon jetzt für jeden passend? Nein, auch das nicht. Doch es tut sich viel und die Situation wird Woche für Woche besser auf den Straßen.

Ich habe erst überlegt, ob ich selbst den Zwischenschritt mit einem Plug-In-Hybrid gehen soll, doch das fällt definitiv raus. Da ich nicht zwingend ein Auto benötige, kaufe oder lease ich auch keins. Das nächste Auto wird nämlich rein elektrisch und ich werde die nächste Generation an Autos vermutlich noch abwarten.

Habe ich dadurch vielleicht Nachteile? Ja, aber so what. Dann stehe ich halt mal 15 Minuten am Schnelllader, das stört mich nicht. Diese Zeit kann man nutzen.

Das ist allgemein ein guter Tipp. Man benötigt nicht immer etwas Neues und Besseres, und einen Elektro-SUV zu leasen, wenn man ein Auto hat, macht einen nicht zum Klimaaktivisten, wenn das restliche Leben eine schlechte CO2-Bilanz aufweist. Leider denken das einige und das macht die Sache schwierig.

Ich habe schon oft beobachtet, wie zwei Welten aufeinandergeprallt sind und da geht leider oft der Respekt vor der anderen Sichtweise verloren. Egal ob das früher Android vs. OS oder ein anderes Thema war. Die Welt befindet sich im Wandel und nicht jeder mag Veränderung – hier ist sie aber unvermeidbar (weil Klima).

tl;dr Der Verbrenner, wie wir ihn kennen, ist tot. Elektroautos werden die nächsten Jahre definieren, ob das nun „perfekt“ ist oder nicht. Es ist entschieden.

-->