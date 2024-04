Toyota plant jetzt „mehr und bessere Elektroautos“

Toyota ist bei Elektroautos weit abgeschlagen und obwohl man die Nummer 1 der Welt (mit Blick auf den Marktanteil bei Autos) ist, so ist man hier noch nicht einmal in den Top 10 vertreten. Was auch daran liegt, dass es keine guten Modelle gibt.

Der Toyota bZ4X ist okay, aber fällt jetzt nicht mit Highlights auf und ist für diese Ausstattung nicht günstig. Doch laut David Christ von Toyota USA hat sich Toyota „schon immer für den Bau von Elektroautos eingesetzt“. Es soll mehr kommen.

Laut CarBuzz sind, jedenfalls für den US-Markt (aber womöglich auch für den globalen Markt) zwei neue Elektroautos geplant. Wir bekommen einmal einen eher kompakten SUV und eine Limousine steht ebenfalls an. Jedoch erst ab 2026.

Toyota könnte das bZ-Branding streichen

Darüber hinaus hat man gehört, dass Toyota das bZ-Branding (was für „Beyond Zero“ steht) streicht und auch für die Elektroautos konventionelle Namen plant. Das sei noch nicht entschieden, aber Toyota möchte „vertraute Namen“ nutzen.

Eine Sache sei laut Toyota aber sicher, denn man wird „mehr Elektroautos“ und man wird „bessere Elektroautos“ der Marke in Zukunft sehen. Klingt so, als wolle man nicht mehr als Nachzügler wahrgenommen werden und langsam etwas ändern.

Schauen wir mal, denn im Ankündigen sind klassische Autohersteller gut, aber es sieht so aus, als ob 2024 und vielleicht auch 2025 kein neues Elektroauto von Toyota bei uns anstehen und nur ein Modell im Lineup wäre doch eher schwach.

