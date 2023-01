Trade Republic zahlt 2 % Zinsen auf Cash-Guthaben

Ab sofort werden die Cash-Guthaben aller Kunden von Trade Republic mit 2 Prozent p.a. verzinst.

Das Angebot ist zeitlich nicht begrenzt und gilt sowohl für Bestands- als auch Neukunden. Die Zinsen werden live in der App berechnet und monatlich gutgeschrieben. Das Angebot gilt in allen Märkten für Guthaben bis zu 50.000 Euro. Wer das ausschöpft, kann also auf maximal 1000 Euro Zinsen pro Jahr kommen. Bestandskunden müssen dem Angebot aktiv zustimmen.

Trade Republic ist eine europäische Plattform für die mobile Geldanlage. Per App können Kunden in wenigen Schritten provisionsfrei am Kapitalmarkt sparen, investieren oder handeln. Kunden von Trade Republic finden in der App ein großes Angebot an provisionsfreien ETFs sowie kostenfreien ETF- und Aktien-Sparplänen.

