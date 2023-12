„True Detective: Night Country“ startet ab 15. Januar bei Sky und WOW

Sky hat kürzlich den offiziellen Trailer und das Key Art zur kommenden HBO-Serie „True Detective: Night Country“ veröffentlicht. Der Start erfolgt im Januar.

Die Hauptrollen in der Serie werden von Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star Lablanc, Aka Niviâna, Anna Lambe und Joel D. Montgrand gespielt, mit Christopher Eccleston und John Hawkes in unterstützenden Rollen. Die Ausstrahlung beginnt am 15. Januar 2024 auf Sky und dem Streamingdienst WOW mit einer neuen Episode pro Woche.

Die Serie mit dem Titel „True Detective: Night Country“ spielt in Ennis, Alaska, wo acht Männer, die die arktische Forschungsstation Tsalal betreiben, in einer langen Winternacht verschwinden. Die Detectives Liz Danvers (Jodie Foster) und Evangeline Navarro (Kali Reis) müssen den mysteriösen Fall lösen und dabei nicht nur die Geheimnisse unter dem ewigen Eis aufdecken, sondern sich auch ihren eigenen inneren Dämonen stellen, so die Macher der Serie.

Ausstrahlungstermine sind in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 2024 um ca. 9 Uhr auf Sky und dem Streamingdienst WOW, mit wöchentlichen Episoden. Ab dem 29. Januar wird die Serie zudem jeden Montag um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt, ebenfalls mit einer neuen Episode pro Woche.

Trailer: True Detective: Night Country

-->