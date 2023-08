TSMC baut offiziell Chipfabrik in Deutschland

Es hat sich immer mal wieder angedeutet, jetzt ist es offiziell: TSMC baut ab Ende 2024 eine Chipfabrik in Deutschland (Dresden), die gegen 2027 in Betrieb gehen und die Nachfrage nach Chips in Europa bedienen soll. Laut TSMC sei das dank des „European Chips Act“ möglich, der Chip-Anteil in Europa soll verdoppelt werden.

Bis zu 2.000 Arbeitsplätze sollen so entstehen und an der European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH sind auch noch Bosch, Infineon und NXP beteiligt. Ein wichtiger Schritt für den Wirtschaftsstandort in Deutschland, laut TSMC liegt der Fokus der Produktion auf der Automobilbranche und Industrie.

The planned fab is expected to have a monthly production capacity of 40,000 300mm (12-inch) wafers on TSMC’s 28/22 nanometer planar CMOS and 16/12 nanometer FinFET process technology, further strengthening Europe’s semiconductor manufacturing ecosystem with advanced FinFET transistor technology and creating about 2,000 direct high-tech professional jobs.

