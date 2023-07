Neues Chip-Gesetz: Europa will Marktanteil mit Halbleitern verdoppeln

Europa ist nicht unbedingt für eine große Halbleiter-Industrie bekannt, doch das soll das „Chip-Gesetz“ ändern. Hier werden 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Investitionen (3,3 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt) mobilisiert.

Das Ziel, so die EU in der Pressemitteilung: Den weltweiten Marktanteil der EU bei Halbleitern von derzeit 10 % auf mindestens 20 % bis 2030 verdoppeln. Ziel sei eine „Spitzenposition im weltweiten Halbleiterwettlauf“ und „Europa auf künftige Chip-Versorgungskrisen“ vorzubereiten. Man hat also aus der Chipkrise gelernt.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dieser Plan aufgeht, aber es ist ein sehr wichtiger Markt und man möchte die „Abhängigkeiten der EU von ausländischen Akteuren verringern“. Falls ihr nicht wisst, was Halbleiter sind, dann gibt es auch eine entsprechende Grafik der EU, aber hier im Blog sollten das die meisten wissen.

